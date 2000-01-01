ЕС будет ждать отчета МАГАТЭ

Европейский союз отреагирует на любое иранское нарушение соглашения по ядерной программе 2015 года только в том случае, если Международное агентство по атомной энергии официально определит его, заявили высокопоставленные дипломаты Германии и блока.
"Наша оценка основана на отчетах МАГАТЭ, а не на заявлениях. До сих пор Иран был послушным, и мы ожидаем и надеемся, что так будет и впредь", - заявила на пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини после очередного заседания министров иностранных дел блока.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал: "Посмотрим, что нам скажет Международное агентство по атомной энергии по обогащению урана", пишет Ynetnews.