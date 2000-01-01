17.05 13:48 MIGnews.com

Министерство просвещения просит отменить маски в школах

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Утром 17 мая министерство просвещения обратилось к министерству здравоохранения с просьбой отменить обязанность для школьников носить во время уроков маски.Ранее родители и врачи указали на невыполнимость подобного требования в школах.Инструкции министерства здравоохранения Израиля, согласно которым все дети, начиная с четвертого класса и выше должны носить во время уроков маски, подвергается сильнейшей критике - в первую очередь, со стороны родителей.Национальный родительский комитет Израиля требует отменить обязанность носить маски - в первую очередь из-за сильнейшей жары, обрушившейся на Израиль. Согласно тем же инструкциям министерства здравоохранения, уроки должны проходить в классах с открытыми окнами - а значит, кондиционеры работать не будут.В заявлении родительского комитета говорится: “Инструкции о ношении масок в классе трудно претворить в жизнь, с учетом наступающей летней жары”.Родители также указывают на то, что ношение масок в классах не имеет смысла, потому что дети после уроков все равно играют на детских площадках без масок.Эйнав Йолевич, клинический психолог также указывает на дополнительные трудности: “Маска очень раздражает глаза и лицо, и отвлекает внимание и не позволяет детям с различными отклонениями сосредоточиться на изучаемом предмете. Дети также могут пропустить разные малозаметные, но важные чувства, выражаемые лицом. Во многих случаях это может привести к стрессу и приступы паники”.Генеральный директор Министерства образования Шмуэль Абуав заявил, что возвращение в школу в воскресенье, 17 мая, является полностью добровольным."Любой, кто не хочет ходить в школу, не обязан приходить", - сообщил он Kan News, отметив, что нынешняя ситуация "отличается от закона об обязательном образовании, который обязывает всех родителей отправлять своих детей в школу".Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу одобрил открытие системы образования, согласно которой все школы и детские сады возобновят работу, за исключением районов с высоким уровнем заболеваемости.Правила гигиены в образовательных учреждениях должны строго соблюдаться в соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения, которые будут включать, среди прочего, мытье рук.Каждый ученик представит справку о состоянии здоровья на входе в школу, а также обязан будет носить защитную маску.Министерство образования также достигло соглашения с Министерством здравоохранения относительно открытия транспорта для учащихся.В соответствии с условиями соглашения, транспорт будет работать в обычном графике, при тщательной дезинфекции, начиная с воскресенья (17 мая).