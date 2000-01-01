17.05 09:56 MIGnews.com

МИД Индии обеспокоен в связи с протестами в Газе

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В Министерстве иностранных дел Индии выразили обеспокоенность в связи с протестами на границе сектора Газа и Израиля. Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что власти Индии глубоко обеспокоены напряженностью на границе Израиля с Газой.Также в МИДе отметили, что глубоко опечалены гибелью десятков палестинцев.Власти призвали все стороны избегать эскалации этой ситуации, чтобы создать "благоприятную" атмосферу для возобновления мирного процесса.В понедельник, 14 мая, во время массовых беспорядков были убиты более 60 палестинских арабов, 5о из которых оказались активистами ХАМАСа.