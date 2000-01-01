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МИД Индии обеспокоен в связи с протестами в Газе 17.05 09:56   MIGnews.com

МИД Индии обеспокоен в связи с протестами в Газе

В Министерстве иностранных дел Индии выразили обеспокоенность в связи с протестами на границе сектора Газа и Израиля. Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что власти Индии глубоко обеспокоены напряженностью на границе Израиля с Газой.

Также в МИДе отметили, что глубоко опечалены гибелью десятков палестинцев.

Власти призвали все стороны избегать эскалации этой ситуации, чтобы создать "благоприятную" атмосферу для возобновления мирного процесса.

В понедельник, 14 мая, во время массовых беспорядков были убиты более 60 палестинских арабов, 5о из которых оказались активистами ХАМАСа.
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