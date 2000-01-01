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Фото из архива 18.05 05:47   MIGnews.com

ЕС: Балканы определенно станут частью Евросоюза

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил на саммите в Софии, Болгария, что Балканские страны безоговорочно вступят в Евросоюз и в ближайшем будущем начнется фаза сближения.

"Я не вижу иной судьбы для Западных Балкан, кроме вступления в Евросоюз. Никакой альтернативы, никакого "плана Б", - передали слова Туска на DW.

Глава Евросовета подметил, что договор, составленный в Болгарии между Балканами и ЕС о совместном развитии логистики, инфраструктуры, энергетики и коммуникаций вовсе не является "заменой вступления в ЕС, а промежуточным решением".

Однако на саммите не прозвучали сроки вступления Балканских стран в ЕС и, вопреки заявлению Еврокомиссии о том, что Сербия и Черногория "К 2025 году должны быть готовы стать членами ЕС", канцлер Германии Ангела Меркель сообщила ,что против каких-либо сроков:

"Я не поддерживаю эту дату, поскольку речь идет о процессе, в основе которого должен лежать достигнутый прогресс".

Под Балканами подразумевается Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово.
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