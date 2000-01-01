ЕС: Балканы определенно станут частью Евросоюза

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил на саммите в Софии, Болгария, что Балканские страны безоговорочно вступят в Евросоюз и в ближайшем будущем начнется фаза сближения.
"Я не вижу иной судьбы для Западных Балкан, кроме вступления в Евросоюз. Никакой альтернативы, никакого "плана Б", - передали слова Туска на DW.
Глава Евросовета подметил, что договор, составленный в Болгарии между Балканами и ЕС о совместном развитии логистики, инфраструктуры, энергетики и коммуникаций вовсе не является "заменой вступления в ЕС, а промежуточным решением".
Однако на саммите не прозвучали сроки вступления Балканских стран в ЕС и, вопреки заявлению Еврокомиссии о том, что Сербия и Черногория "К 2025 году должны быть готовы стать членами ЕС", канцлер Германии Ангела Меркель сообщила ,что против каких-либо сроков:
"Я не поддерживаю эту дату, поскольку речь идет о процессе, в основе которого должен лежать достигнутый прогресс".
Под Балканами подразумевается Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово.