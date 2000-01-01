Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Яир Нетаниягу обвинил Турции в геноциде армян | Фото: Pixabay17.05 19:20   MIGnews.com

Яир Нетаниягу обвинил Турцию в геноциде армян

Турция несет ответственность за зверства и страдания на Кипре, против греков, курдов и армян, поэтому руководство республики не имеет морального права поучать Израиль, считает старший сын премьер-министра Израиля.


"Турция, ты несешь ответственность за невероятные зверства и страдания, которые пережили жители Кипра, греческий народ, курды, а также за геноцид армян. Кроме того, я хотел бы напомнить туркам, что они выходцы из Средней Азии, незаконно занимающие Малую Азию и Константинополь, которые были христианскими до вашего вторжения. Так что заткнитесь!" - написал 26-летний Яир Нетаньяху на Facebook, где он с недавних пор подписан как Джесси Нейтан.

Стоит отметить, что Малая Азия, которую в Турции именуют Анатолией, является срединная часть страны. Кроме того, Анатолией называют еще и всю азиатскую часть Турции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:48
МАГАВ предотвратил теракт в День Иерусалима
18:58
МИД Швейцарии призывает не финансировать UNRWA
18:28
ЕС запретит исполнять санкции США в отношении Ирана
18:13
Иордания призывает ЕС признать Иерусалим столицей Палестины
17:33
Сирены противоракетной тревоги на Голанах
17:27
Уничтожен главный информатор и пропагандист ИГ
17:12
"Палестинцам пора забыть о фантазиях уничтожить Израиль"
17:06
Мейрав Михаэли давала лекцию в баре и упала в обморок
16:43
Названа дата переезда в Иерусалим посольства Парагвая
16:06
16-летний за 2 тысячи шекелей подорвал бомбу в Ришоне
16:01
Марк Захаров: Делать свое дело, не оглядываясь по сторонам
15:52
Турция поможет палестинцам судить Израиль в Гааге
15:10
Монахини могут использовать соцсети, но при условии
14:51
"Старая железнодорожная станция" будет закрыта в Шаббат
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus