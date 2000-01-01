17.05 19:20 MIGnews.com

Яир Нетаниягу обвинил Турцию в геноциде армян

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Турция несет ответственность за зверства и страдания на Кипре, против греков, курдов и армян, поэтому руководство республики не имеет морального права поучать Израиль, считает старший сын премьер-министра Израиля."Турция, ты несешь ответственность за невероятные зверства и страдания, которые пережили жители Кипра, греческий народ, курды, а также за геноцид армян. Кроме того, я хотел бы напомнить туркам, что они выходцы из Средней Азии, незаконно занимающие Малую Азию и Константинополь, которые были христианскими до вашего вторжения. Так что заткнитесь!" - написал 26-летний Яир Нетаньяху на Facebook, где он с недавних пор подписан как Джесси Нейтан.Стоит отметить, что Малая Азия, которую в Турции именуют Анатолией, является срединная часть страны. Кроме того, Анатолией называют еще и всю азиатскую часть Турции.