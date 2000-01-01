17.05 20:34 MIGnews.com

Китай, Индия и Россия обсудили вопрос безопасности в Москве

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, земеститель министра иностранных дел Китая Кун Сюанью и заместитель советника премьер-министра Индии Раджиндер Кханна встретились в Москве и обсудили военно-политическую ситауацию в средней Азии."Николай Патрушев, Раджиндер Кханна и Кун Сюанью рассмотрели вопросы региональной безопасности, а также подчеркнули важность трехстороннего формата общения для обсуждения актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес для России, Индии и Китая", - сообщили в пресс-службе Совета безопасности.Также в ведомстве сообщили, что представители трех стран организовали консультацию по вопросам безопасности:"В повестке дня встречи – вопросы афганского урегулирования, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС", разъяснили в пресс-службе.