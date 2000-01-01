17.05 16:43 MIGnews.com

Названа дата переезда в Иерусалим посольства Парагвая

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Новое посольство Парагвая в Израиле откроется в следующий вторник, 22 мая, сообщили в правительстве этой республики. Таким образом, Парагвай вслед за США и Гватемалой переместит посольство из Тель-Авива в Иерусалим.При этом в церемонии открытия примет участие и глава государства Орасио Картес. Для этого он совершит визит в Израиль, который начнется еще в субботу, заявил пресс-секретарь парагвайского правительства Мариано Меркадо.Стоит отметить, что в самом государстве из-за данного решения уже возникли споры. Дело в том, что через два месяца Картеса на посту сменит новый президент – кандидат от партии "Колорадо" (Национально-Республиканская ассоциация) Марио Абдо Бенитес. Новоизбранный глава государства заявил, что с ним не проконсультировались перед принятием решения о перемещении посольства.