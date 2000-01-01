Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Названа дата переезда в Иерусалим посольства Парагвая | Фото: Cancillería del Ecuador/Flickr17.05 16:43   MIGnews.com

Названа дата переезда в Иерусалим посольства Парагвая

Новое посольство Парагвая в Израиле откроется в следующий вторник, 22 мая, сообщили в правительстве этой республики. Таким образом, Парагвай вслед за США и Гватемалой переместит посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

При этом в церемонии открытия примет участие и глава государства Орасио Картес. Для этого он совершит визит в Израиль, который начнется еще в субботу, заявил пресс-секретарь парагвайского правительства Мариано Меркадо.

Стоит отметить, что в самом государстве из-за данного решения уже возникли споры. Дело в том, что через два месяца Картеса на посту сменит новый президент – кандидат от партии "Колорадо" (Национально-Республиканская ассоциация) Марио Абдо Бенитес. Новоизбранный глава государства заявил, что с ним не проконсультировались перед принятием решения о перемещении посольства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:06
16-летний за 2 тысячи шекелей подорвал бомбу в Ришоне
16:01
Марк Захаров: Делать свое дело, не оглядываясь по сторонам
15:52
Турция поможет палестинцам судить Израиль в Гааге
15:10
Монахини могут использовать соцсети, но при условии
14:51
"Старая железнодорожная станция" будет закрыта в Шаббат
14:49
ХАМАС в экономической дыре и политической изоляции
14:25
"Аннексия Иудеи и Самарии – ужасная идея"
13:48
Пожар из-за воздушного змея, запущенного из Газы  
13:25
Израиль продал “Железный купол” Румынии
13:04
Сеул призвал к мирному решению ситуации на границе с Газой
12:56
Задержаны 8 человек, перевозившие мигрантов
12:29
Исландия призвала к бойкоту Евровидения в Израиле
12:22
Путин приказал начать серийный выпуск С-500
11:55
Развозов: Очереди в "Нативе" лишают Израиль репатриантов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus