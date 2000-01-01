17.05 14:51 MIGnews.com

"Старая железнодорожная станция" будет закрыта в Шаббат

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Городской совет Иерусалима принял решение закрыть в субботу развлекательный комплекс "Старая железнодорожная станция". Это было одно из немногих мест отдыха жителей города в субботу.Ури Кейдар, директор движения "Свободный Израиль" прокомментировал данное решение."К нашему большому сожалению у израильской общественности вновь и вновь есть возможность убедиться, что за обаятельной улыбкой Нафтали Бенета, представители фракции которого пропустили голосование, и который позиционирует себя как представитель всех израильтян и говорит о единстве в народе, кроется человек радикальных взглядов, готовый закрыть Иерусалим в субботу. А Нир Баркат попросту оставляет после себя Иерусалим, в котором для людей и семей не ультраортодоксальных или крайне религиозных взглядов места нет. Придет время, и в преддверии муниципальных выборов мы напомним об этом плачевном решении совета общественности. Мы поддержим жителей города и будем противостоять вместе с ними этой опасной тенденции в Иерусалиме", - заявил Кейдар.