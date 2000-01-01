17.05 12:10 MIGnews.com

На фоне скандала: Трамп позвонил Нетаниягу

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Израильская газета Гаарец, со ссылкой на источник в офисе премьер-министра Израиля сообщает о том, что вечером 16 мая президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу.Трамп позвонил около пяти часов вечера, и разговор двух лидеров продолжался двадцать минут. Президент и премьер обсуждали предстоящий визит Трампа в Израиль.Источники , близкие к премьеру утверждают, что в ходе разговора не обсуждался скандал с раскрытием предоставленной Израилем информацией о террористическом заговоре ISIS российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.Также не обсуждался другой скандал - с высказываниями работника американского посольства в Восточном Иерусалиме о том, что у Израиля нет суверенитета над Стеной Плача.Разговор Трампа и Нетаниягу состоялся немедленно после того, как Трамп поговорил с королем Иордании Абдаллой.