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На фоне скандала: Трамп позвонил Нетаниягу 17.05 12:10   MIGnews.com

На фоне скандала: Трамп позвонил Нетаниягу

Израильская газета Гаарец, со ссылкой на источник в офисе премьер-министра Израиля сообщает о том, что вечером 16 мая президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Трамп позвонил около пяти часов вечера, и разговор двух лидеров продолжался двадцать минут. Президент и премьер обсуждали предстоящий визит Трампа в Израиль.

Источники , близкие к премьеру утверждают, что в ходе разговора не обсуждался скандал с раскрытием предоставленной Израилем информацией о террористическом заговоре ISIS российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Также не обсуждался другой скандал - с высказываниями работника американского посольства в Восточном Иерусалиме о том, что у Израиля нет суверенитета над Стеной Плача.

Разговор Трампа и Нетаниягу состоялся немедленно после того, как Трамп поговорил с королем Иордании Абдаллой.
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