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Супругу посла Израиля выгнали из `клуба жен дипломатов` | Фото: Paul Hirschson/Flickr17.04 18:59   MIGnews.com

Супругу посла Израиля выгнали из "клуба жен дипломатов"

Из-за негодования представителей арабских стран супруга французского посла в Сенегале Мари-Элен Майсунов попросила жену посла Израиля Джоан Хиршсон не приходить на организованную ею встречу супругов дипломатов.

В клуб супругов дипломатов входят женщины и мужчины, заключившие брак с послами и дипломатическими сотрудниками, работающими в Сенегале.

Возглавляет его жена президента Сенегала Марием Файе Салл, а благодаря своей активности несколько месяцев назад Джоан Хиршсон стала вице-президентом клуба, после чего его сразу же покинули жены нескольких арабских послов. В общем, количество членов клуба сократилось почти вдвое.

Посол Израиля в Сенегале Пол Хиршсон сообщил, что две недели назад супруга посла Франции проводила в своей резиденции социальное мероприятие для супругов дипломатических сотрудников и попросила свою израильскую "коллегу" не приходить, дабы не огорчать других гостей, которые будут не рады ее видеть.


"Меня не удивляет и не волнует, что супруги некоторых арабских послов в Сенегале, у чьих стран нет дипломатических отношений с Израилем, возражают против присутствия супруги посла Израиля на мероприятиях супругов дипломатов. Но то, что ее изгнание поддержали супруги некоторых европейских послов, неправильно", - написал он в Twitter.

В то же время Хиршсон выразил благодарность первой леди Сенегала за то, что она предприняла попытки помешать изгнанию его супруги с мероприятия.
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