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НДИ: БАГАЦ поставил в один ряд террористов и павших солдат 17.04 15:51   MIGnews.com

НДИ: БАГАЦ поставил в один ряд террористов и павших солдат

Партия "Наш дом Израиль" подвергла критике решение БАГАЦа, отменившего запрет министра обороны Авигдора Либермана на въезд в Израиль родственников убитых палестинских террористов. Как известно, они собирались принять участие в "альтернативной траурной церемонии".

В НДИ убеждены, что проведение подобного мероприятия противоречит нормальной человеческой логике и наносит моральный ущерб родным и близким жертв палестинского террора. Нельзя столь бесцеремонно попирать чувства родственников павших от рук террористов.

По словам депутата от партии НДИ Одеда Форера тот факт, что росчерком пера БАГАЦ поставил в один ряд террористов и павших солдат, не может не вызывать глубокое чувство стыда и разочарования.

"Я не знаю, как по-другому описать церемонию, в которой родственники террористов-убийц будут стоять рядом с семьями воинов, отдавших жизнь за свой народ и свою страну. Решение БАГАЦа, вынесенное во имя защиты прав террористов, оскорбительно для всех граждан Израиля и особенно для семей погибших. Своим вердиктом Верховный суд еще раз продемонстрировал, насколько он оторван от того, что желают и чувствуют простые израильтяне. Нет и не может быть никакой «альтернативы» скорби всего народа по тем, кто погиб, защищая Государство Израиль", - подчеркнул Одед Форер.
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