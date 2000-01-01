17.03 21:23 MIGnews.com

Нетаниягу: мы купим 1000 аппаратов искусственного дыхания

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Премьер министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к народу страны.Он заявил, что в целях борьбы с распространением коронавируса будут предприняты следующие шаги:1. Отслеживание, с помощью электронных средств, зараженных коронавирусом и их контактов.2. Резкое увеличение количества на коронавирус. Будет совершаться минимум 3 тысячи проверок на коронавирус в день.3. Нетаниягу также заявил, что Израиль купит тысячу аппаратов искусственного дыхания дополнительно.