17.03 21:23 MIGnews.com
Нетаниягу: мы купим 1000 аппаратов искусственного дыхания
Премьер министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к народу страны.
Он заявил, что в целях борьбы с распространением коронавируса будут предприняты следующие шаги:
1. Отслеживание, с помощью электронных средств, зараженных коронавирусом и их контактов.
2. Резкое увеличение количества на коронавирус. Будет совершаться минимум 3 тысячи проверок на коронавирус в день.
3. Нетаниягу также заявил, что Израиль купит тысячу аппаратов искусственного дыхания дополнительно.
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