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Нетаниягу: мы купим 1000 аппаратов искусственного дыхания 17.03 21:23   MIGnews.com

Нетаниягу: мы купим 1000 аппаратов искусственного дыхания

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к народу страны.

 Он заявил, что в целях борьбы с распространением коронавируса будут предприняты следующие шаги:

1. Отслеживание, с помощью электронных средств, зараженных коронавирусом и их контактов.

2. Резкое увеличение количества на коронавирус. Будет совершаться минимум 3 тысячи проверок на коронавирус в день.

3. Нетаниягу также заявил, что Израиль купит тысячу аппаратов искусственного дыхания дополнительно.


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