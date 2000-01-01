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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:18.02 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Активистка бросившая яблоко в Нетаниягу назвала его Гитлером. Учительница и “социальная активистка” Баринш Захава Бек дала интервью 12-му каналу израильского ТВ и объяснила, почему бросила яблоком в премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Фейковый "карантин" : хаос в аэропорту Бен-Гурион. Несмотря на обновленные инструкции министерства здравоохранения об обязательном 14-дневном карантине для лиц, прибывающих в Израиль из Таиланда, Гонконга, Сингапура и Макао, жизнь в аэропорту Бен-Гурион продолжается как обычно - и за исполнением указаний властей никто не следит.

"НДИ определит исход, четвертых выборов не будет". Глава фракции НДИ в Кнессете Одед Форер дал интервью порталу ynet. Форер сообщил: “Четвертых выборов не будет. Точка. НДИ предопределит исход политической борьбы. 91 член Кнессета согласен с национально-сионистско-либеральной агендой.

Офицера ЦАХАЛа-бедуина пытались похитить. По сообщениям KAN, неизвестные пытались похитить офицера ЦАХАЛа, загнав его в угол на шоссе возле Нацарета. Нападавшие в масках напав похитили его пистолет и кошелек.

Линию Иерусалим-Тель-Авив продлят до Стены Плача. Власти одобрили противоречивый план размещения железнодорожного вокзала в центре Старого города Иерусалима и отправления туристов из аэропорта Бен-Гурион к Стене Плача, сообщает офис министра транспорта Бецалеля Смотрича.


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