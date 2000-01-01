Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Фейковый "карантин" : хаос в аэропорту Бен-Гурион. Несмотря на обновленные инструкции министерства здравоохранения об обязательном 14-дневном карантине для лиц, прибывающих в Израиль из Таиланда, Гонконга, Сингапура и Макао, жизнь в аэропорту Бен-Гурион продолжается как обычно - и за исполнением указаний властей никто не следит.
"НДИ определит исход, четвертых выборов не будет". Глава фракции НДИ в Кнессете Одед Форер дал интервью порталу ynet. Форер сообщил: “Четвертых выборов не будет. Точка. НДИ предопределит исход политической борьбы. 91 член Кнессета согласен с национально-сионистско-либеральной агендой.
Офицера ЦАХАЛа-бедуина пытались похитить. По сообщениям KAN, неизвестные пытались похитить офицера ЦАХАЛа, загнав его в угол на шоссе возле Нацарета. Нападавшие в масках напав похитили его пистолет и кошелек.
Линию Иерусалим-Тель-Авив продлят до Стены Плача. Власти одобрили противоречивый план размещения железнодорожного вокзала в центре Старого города Иерусалима и отправления туристов из аэропорта Бен-Гурион к Стене Плача, сообщает офис министра транспорта Бецалеля Смотрича.