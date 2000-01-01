17.02 18:26 MIGnews.com

Израильтян с "лайнера коронавируса" вернут домой в четверг

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Зарубежная страховая компания PassportCard арендовала частный самолет на 14 мест, совместно финансируемых страховыми компаниями Harel, Clal и Migdal, которые вернут израильтян с "лайнера коронавируса" у берегов Японии.Ожидается, что самолет, в настоящее время находящийся в Бангкоке, вылетит с иностранной авиационной командой в среду из Таиланда в Японию, полет составит 3-4 часа. Ожидается, что самолет прибудет в Токио уже поздно вечером.В четверг самолет должен вылететь прямым рейсом с 12 израильтянами, в соответствии с проведенными медицинскими осмотрами и в соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел.Все пассажиры будут приняты Министерством здравоохранения после их возвращения в Израиль в другое место, определенное министерством.После вчерашнего заявления страховых компаний об аренде турецкого самолета соответствующие должностные лица выдвинули альтернативы, которые бы отвечали всем потребностям спасательного рейса.Было установлено, что географическое расположение самолета в Таиланда, а также его размеры больше подходят этой для миссии.Джоэл Амир, генеральный директор PassportCard, заявил: "Мы делаем все возможное и работаем на нескольких каналах, чтобы как можно скорее вернуть израильтян в Израиль. Тайский самолет работает и позволит нам быстрее доставлять пассажиров в страну. Мы в ожидании окончательного одобрения всех назначенных должностных лиц."Три оставшихся израильских пассажира, у которых был диагностирован коронавирус и которые проходят лечение в японской больнице, в настоящее время останутся в Японии.Из примерно 3700 человек на борту "Алмазной принцессы" у 454 был диагностирован коронавирус.