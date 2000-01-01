Израильтян с "лайнера коронавируса" вернут домой в четверг
Зарубежная страховая компания PassportCard арендовала частный самолет на 14 мест, совместно финансируемых страховыми компаниями Harel, Clal и Migdal, которые вернут израильтян с "лайнера коронавируса" у берегов Японии.
Ожидается, что самолет, в настоящее время находящийся в Бангкоке, вылетит с иностранной авиационной командой в среду из Таиланда в Японию, полет составит 3-4 часа. Ожидается, что самолет прибудет в Токио уже поздно вечером.
В четверг самолет должен вылететь прямым рейсом с 12 израильтянами, в соответствии с проведенными медицинскими осмотрами и в соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел.
Все пассажиры будут приняты Министерством здравоохранения после их возвращения в Израиль в другое место, определенное министерством.
После вчерашнего заявления страховых компаний об аренде турецкого самолета соответствующие должностные лица выдвинули альтернативы, которые бы отвечали всем потребностям спасательного рейса.
Было установлено, что географическое расположение самолета в Таиланда, а также его размеры больше подходят этой для миссии.
Джоэл Амир, генеральный директор PassportCard, заявил: "Мы делаем все возможное и работаем на нескольких каналах, чтобы как можно скорее вернуть израильтян в Израиль. Тайский самолет работает и позволит нам быстрее доставлять пассажиров в страну. Мы в ожидании окончательного одобрения всех назначенных должностных лиц."
Три оставшихся израильских пассажира, у которых был диагностирован коронавирус и которые проходят лечение в японской больнице, в настоящее время останутся в Японии.
Из примерно 3700 человек на борту "Алмазной принцессы" у 454 был диагностирован коронавирус.