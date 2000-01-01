17.02 07:55 MIGnews.com

Адвокаты Милчена: показания по делу 1000 недействительны

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Юристы голливудского миллиардера израильского происхождения Арнона Милчена, которого полиция подозревает в подкупе премьер-министра Биньямина Нетаниягу дорогостоящими подарками, осудили подход, применявшийся правоохранительными органами к их клиенту во время расследования.Адвокаты кинопродюсера настаивают на том, что часть показаний Милчена нельзя считать действительной, так как его не предупреждали заранее, под каким предлогом его допрашивают. В частности речь идет о 4 из 6 его первых дознаний.В опубликованном в пятницу обращении адвокатов говорится, что в полицейских рекомендациях были проигнорированы такие основные факты взаимоотношений двух семейств, как, например, то, что и Нетаниягу и Милчены дружили еще с 00-ых годов. То есть, до того, как Биньямин Нетаниягу возглавил израильское правительство."Их отношения характеризовалась дружелюбием. В данном контексте время от времени семье Нетаниягу предоставлялись подарки без каких-либо деловых интересов. Мы уверены, что более серьезное рассмотрение данного материала приведет к единственному выводу: обвинения во взяточничестве необоснованные", - сказал адвокат.Напомним, что в ходе расследования так называемого "дела 1000" семью израильского премьера уличили в принятии подарков от миллиардеров-покровителей на сумму в миллион шекелей. При этом только Арнон Милчен подарил ему товаров и услуг на 750 тысяч шекелей.