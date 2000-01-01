18.02 06:28 MIGnews.com

Зеленый свет экологам за зеленой чертой!

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После пяти лет проволочек Комиссия Кнессета по внутренним делам и охране окружающей среды приняла решение включить экологическую НКО "Ярок Ахшав" ("Зеленые – сейчас") по защите окружающей среды в Иудее и Самарии в список организаций, уполномоченных подавать судебные иски по ущербу окружающей среде.Эта организация, в течение многих лет активно занимающаяся охраной окружающей среды в Иудее и Самарии, уже пять лет назад подала заявку на включение в этот список, однако предыдущий министр по охране окружающей среды Амир Перец активно препятствовал продвижению этой заявки. Представители "Ярок Ахшав" обратились в суд, обязавший министерство по охране окружающей среды предоставить объяснение причин такой ситуации.Как выяснилось, министерство было недовольно тем, что НКО "Ярок Ахшав" занимается исключительно Иудеей и Самарией. Нынешний министр охраны окружающей среды Зеэв Элькин настоял на проверке деятельности "Ярок Ахшва", которая однозначно показала отсутствие ангажированности в деятельности этой организации."Нынешнее решение министерства охраны окружающей среды – подарок всем, кому важна израильская экология. Ассоциация "Ярок Ахшав" продолжит делать все, что в ее силах, для озеленения и чистоты нашей страны", заявил юридический советник организации Шломо Рабинович. Он выразил благодарность министру Зеэву Элькину и депутату Кнессета Йоаву Кишу за благополучное завершение пятилетней эпопеи.Министр Зеэв Элькин подчеркнул, что в течение многих лет деятельности организации "Ярок Ахшав" препятствовали исключительно по политическим причинам, и он рад, что этой ситуации положен конец. "Важно понять, что экологическая чистота в Иудее и Самарии необходима как тысячам поселенцам этого региона, так и миллионам израильтян, проживающих внутри «зеленой черты». Ведь загрязнения воздуха и воды не знают границ", - подытожил министр Элькин.