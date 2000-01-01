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Flickr.com 17.02 19:18   MIGnews.com

Зятя короля Испании оправили в тюрьму за мошенничество

Суд в городе Пальма-де-Майорка вынес решение по делу о финансовых махинациях в отношении членов королевской семьи, передает ТАСС.

Сообщается, что суд снял обвинения с сестры короля инфанты Кристины, но назначил ей штраф в размере 265 тысяч евро. Ее супруга Иньяки Урдангарина признали виновным. Он проведет в тюрьме шесть лет и три месяца, а также заплатит штраф в размере 512 тысяч евро.

Как сообщалось, общественная организация, в руководство которой входил Урдангарин, прикрывала вывод крупных сумм из бюджетов Балеарских островов и Валенсии. По данным прокуратуры, организация сильно завышала стоимость контрактов с местными властями на проведение спортивных мероприятий. Сумма ущерба оценивается в шесть миллионов евро.

В июне Филипп VI лишил свою сестру титула герцогини Пальма-де-Майоркской в связи со скандалом.
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