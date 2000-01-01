Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу: Путин готов решить вопрос по Нааме Иссахар | Фото:17.01 20:48   MIGnews.com

Нетаниягу: Путин готов решить вопрос по Нааме Иссахар

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным о приговоренной к 7,5 годам лишения свободы Нааме Иссахар.

По его словам, российский лидер продемонстрировал "реальную готовность" помочь решить это дело, передает The Times of Israel.

"Я чувствовал, что у него есть реальная готовность прийти к решению вопроса. Сейчас я более оптимистичен. Не могу сообщать подробности, однако мы продолжим делать все возможное для того, чтобы вернуть Нааму домой", – сказал Нетаниягу.

Он подчеркнул, что продолжил оказывать всю необходимую поддержку семье Наамы и ей самой.

Соответствующий комментарий прозвучал на следующий день после того, как российские СМИ со ссылкой на источники в госструктурах РФ сообщили, что Путин готов помиловать Иссахар до своей поездки в Израиль.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:09
Алла Мазур рассказала о своей борьбе с раком
20:27
Рекламщики попросили Google "не убивать инновации"
20:06
Склонность к онкологии связали с группой крови
19:45
Зеленский потребовал имена причастных к прослушке премьера
19:24
Ганц: Нетаниягу не может быть премьером
19:03
Москва опять "наехала" на поляков за убийства евреев
18:42
Хаменеи: бригада "Аль-Кудс" – гуманитарная организация
18:21
СМИ: Штаты частично виновны в крушении украинского Boeing
17:18
В Штатах осквернили синагогу свастикой  
16:57
Названы первые признаки болезни почек
16:36
Иран вскоре передаст Украине "черные ящики" с самолета МАУ
16:15
В МИД РФ оценили значимость берлинской конференции по Ливии
15:54
В Чикаго обстреляли барбершоп
15:33
Нарышкин обсудил в Швейцарии борьбу с терроризмом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus