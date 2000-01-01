Нетаниягу: Путин готов решить вопрос по Нааме Иссахар
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным о приговоренной к 7,5 годам лишения свободы Нааме Иссахар.
По его словам, российский лидер продемонстрировал "реальную готовность" помочь решить это дело, передает The Times of Israel.
"Я чувствовал, что у него есть реальная готовность прийти к решению вопроса. Сейчас я более оптимистичен. Не могу сообщать подробности, однако мы продолжим делать все возможное для того, чтобы вернуть Нааму домой", – сказал Нетаниягу.
Он подчеркнул, что продолжил оказывать всю необходимую поддержку семье Наамы и ей самой.
Соответствующий комментарий прозвучал на следующий день после того, как российские СМИ со ссылкой на источники в госструктурах РФ сообщили, что Путин готов помиловать Иссахар до своей поездки в Израиль.