Хаменеи: бригада "Аль-Кудс" – гуманитарная организация
Бригада "Аль-Кудс" является "гуманитарной организацией" в составе "Корпуса стражей исламской революции" Ирана.
Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время первой за восемь лет пятничной проповеди.
"Аль-Кудс" – гуманитарная организация с благородными целями и гуманными ценностями. Они – бойцы, не знающие границ, и придут везде, где в них нуждаются. Они сохраняют достоинство всех притесненных и спешат на помощь всем людям, которые имеют менее привилегированное положение в регионе", – сказал Хаменеи.
Более того, он также назвал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа клоуном, который имитирует поддержку иранского народа, которому он воткнул в спину "ядовитый кинжал".