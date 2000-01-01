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Хаменеи: бригада `Аль-Кудс` – гуманитарная организация | Фото:17.01 18:42   MIGnews.com

Хаменеи: бригада "Аль-Кудс" – гуманитарная организация

Бригада "Аль-Кудс" является "гуманитарной организацией" в составе "Корпуса стражей исламской революции" Ирана.

Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время первой за восемь лет пятничной проповеди.

"Аль-Кудс" – гуманитарная организация с благородными целями и гуманными ценностями. Они – бойцы, не знающие границ, и придут везде, где в них нуждаются. Они сохраняют достоинство всех притесненных и спешат на помощь всем людям, которые имеют менее привилегированное положение в регионе", – сказал Хаменеи.

Более того, он также назвал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа клоуном, который имитирует поддержку иранского народа, которому он воткнул в спину "ядовитый кинжал".


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