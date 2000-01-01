Британия признала "Хизбаллу" террористической организацией
Правительство Великобритании признало "Хизбаллу" террористической организацией.
Казначейство распространило соответствующее определение не только на военное крыло, но и на политическое руководство шиитской организации.
Таким образом, все активы, принадлежащие "Хизбалле", будут заморожены в британских банках.
"Хизбалла продолжает попытки дестабилизировать хрупкую ситуацию на Ближнем Востоке, и мы больше не можем по-разному относиться к ранее запрещенному военному крылу и политической партии", – заявил 17 января министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.
Что примечательно, "Хизбаллу" уже признали террористической организацией в США, Израиле, Канаде, Австралии, Нидерландах, Аргентине, Парагвае, Гондурасе, в Лигой арабских государств, в Совете сотрудничества стран Персидского залива.
В свою очередь, Евросоюз и Германия признают террористическим только военное крыло, а с политическим продолжают продолжают сотрудничать.
Тем временем, в начале января стало известно, что "Хизбалла" перемещает своих боевиков и военную технику к ливанской границе с Израилем.
Соответствующая информация появилась после иранского ракетного удара по авиабазам США в Ираке в отместку за ликвидацию главаря бриды "Аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани.