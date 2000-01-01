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Кохави прокомментировал фальсификацию статистики о харедим | Фото:16.12 21:45   MIGnews.com

Кохави прокомментировал фальсификацию статистики о харедим

Глава ЦАХАЛа Авив Кохави прокомментировал ситуацию с ложной статистикой о солдатах-харедим, назвав её "серьезным нарушением доверия между армией и израильским обществом". Кохави также предупредил, что любые преднамеренные усилия по фальсификации статистики будут жестко наказываться.

"Неправильное представление вещей является нарушением договора о доверительном управлении, который существует между ЦАХАЛом и израильским обществом, которое доверяет нам своих сыновей и дочерей", - пишет глава генштаба.

Дело было раскрыто ранее в этом месяце и вызвало массовую критику военных. ЦАХАЛ заявил, что это было сделано ненамеренно и что большая часть расхождений возникла в результате изменения критериев того, кого по закону считают харедим. Кохави приказал провести полное расследование этого вопроса, поручив недавно освобожденному генерал-майору Рони Нума руководить расследованием.

"Везде, где мы находим ошибку, мы будем учиться, и мы будем совершенствоваться. Везде, где мы находим небрежность или намерение обмануть, мы будем действовать жестко. В области честности и надежности нет места и никогда не будет места для компромисса", - сказал Кохави.

Глава ЦАХАЛа также обсудил угрозы безопасности, с которыми сталкивается страна, предупреждая, что Иран расширяет свое военное присутствие на севере Израиля. "Иранское оружие все глубже проникает в Сирию и Ливан. Количество врагов у нас больше, чем количество фронтов", - заявил он.


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