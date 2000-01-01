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Турция направила военный беспилотник в Северный Кипр | Фото:16.12 16:03   MIGnews.com

Турция направила военный беспилотник в Северный Кипр

В понедельник, 16 декабря, Турция отправила на северный Кипр военный беспилотник на фоне растущей напряженности из-за газового соглашения Турции с Ливией. Дрон Bayraktar TB2 приземлился в аэропорту Гечиткале в Фамагусте около 07:00 по Гринвичу, сообщил корреспондент AFP.

Правительство Северного Кипра одобрило использование аэропорта для посадки дрона.

В прошлом месяце Ливия с Турцией подписали соглашение, которое может оказать решающее значение в борьбе за запасы газа в восточной части Средиземного моря. Соглашение предписывает обширные участки для Турции, несмотря на претензии Греции и международно признанной Республики Кипр, которая управляет южной частью острова.

Турецкая Республика Северный Кипр (ТРСК), которая признана только Турцией, заявила, что разрешение на посадку беспилотника было дано на прошлой неделе "в свете последних событий в регионе Восточного Средиземноморья" и "для защиты законных прав и интересов ТРСК и Турции". Министр транспорта ТРСК Толга Атакан добавил, что это ответ на приобретение израильских беспилотников Кипром в октябре.


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