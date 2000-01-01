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Премьер Венгрии намерен построить новую Центральную Европу 16.12 22:05   MIGnews.com

Премьер Венгрии намерен построить новую Центральную Европу

Венгрия готова построить вместе с соседями, в частности Румынией, новую Центральную Европу, заявил премьер-министр Виктор Орбан в Тимишоаре, на западе Румынии, отмечая 30-ю годовщину румынской революции, которая началась в городе.

Цель - превратить Центральную Европу в один из самых успешных и наиболее конкурентоспособных регионов в мире, сказал Орбан.

О событиях 30-летней давности Орбан сказал: "Если бы мы решили дождаться, когда западные государства помогут нам, мы бы до сих пор жили под советской оккупацией, мы были бы членом Варшавского договора и съезд коммунистической партии определял бы наше будущее".

Кроме всего этого, Венгрия хочет оставаться одной из самых безопасных стран мира, добавил Орбан. Венгрии гораздо проще достичь этих целей в партнерстве с соседями, чем самостоятельно, сказал он, пишет RMX.

Как известно, Будапешт продолжает поощрять венгров Румынии бороться за национальную автономию. Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тысяч секеев в восточной Трансильвании, десятилетиями находятся в центре политической вражды между двумя странами.


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