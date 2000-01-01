16.10 09:58 MIGnews.com

Импичмент Трампу: Пенс дал демократам "от ворот поворот"

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Вице-президент США Майк Пенс официально отказался сотрудничать с Палатой представителей в расследовании о возможном импичменте президенту Дональда Трампа.По данным западных СМИ, адвокат Пенса Мэтью Морган направил письмо председателям комитетов с сообщением об отказе вице-президента сотрудничать в ними и предоставлять запрашиваемые документы.По словам правозащитника, вышеуказанное расследование является "незаконным" и должно быть инициировано другим процедурным способом.Тем временем, Белый дом признает надзорные права комитетов Палаты представителей, хотя нижняя палата должна была бы провести всеобщее голосование для узаконивания расследования импичмента.В свою очередь, как бы в ответ Моргану, палата представителей 15 октября отложила голосование по разрешению провести процедуру импичмента. По словам спикера нижней палаты Нэнси Пелоси, демократы игнорируют призывы Белого дома."Мы здесь не для того, чтобы блефовать. Это для нас не игра. Это смертельно важно", — сказала Пелоси, назвав голосование в палате – "республиканской дискуссионной площадкой".