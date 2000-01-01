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16.10 15:59   MIGnews.com

Уровень антисемитизма в Англии пугающе растет

Число зарегистрированных преступлений на почве ненависти против евреев в Англии и Уэльсе удвоилось за последний год.

Об этом свидетельствует правительственная статистика, опубликованная The Guardian.

В частности, в 2019 году было зафиксировано 1326 антисемитских преступлений по сравнению с 672 годом ранее. По статистике Министерства внутренних дел Великобритании, нападения на евреев составили 18% преступлений на почве ненависти на религиозной основе в этом году.

Против мусульман было зафиксировано 3530 нападений, что составляет 47% преступлений на почве ненависти на религиозной почве.

Общее количество преступлений на почве ненависти в Англии и Уэльсе увеличилось более чем вдвое с 2013 года, составив 103 379 случаев. Нападения из-за сексуальной ориентации также увеличились на 25%.


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