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Операция Турции в Сирии: Эрдоган выдвинул ультиматум | Фото:16.10 15:35   MIGnews.com

Операция Турции в Сирии: Эрдоган выдвинул ультиматум

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул условие для прекращения военной операции "Источник мира" против курдов в Сирии.

С таким заявлением он выступил в среду, 16 октября, передает информационное агентство Reuters.

По словам Эрдогана, Турция прекратит свое наступление только в том случае, если курдские отряды, которых Анкара называет террористами, сложат оружие и выйдут из запланированной "безопасной зоны".

Если же условие выполнено не будет, то, как подчеркнул турецкий лидер, никто не сможет остановить силы Анкары.

На выполнение условия у курдов есть еще полдня, до вечера 16 октября, чтобы вывести войска в так называемую зону безопасности. В противном случае, турецкая сторона усилит наступление и не будет ни на что реагировать.

Что примечательно, накануне США ввели санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. Президент Дональд Трамп грозил это сделать за несколько дней до этого. Соответствующая мера касается министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и главы Министерства природных ресурсов Фатиха Донмеза.

Позже Эрдоган ответил на введение санкций со стороны Соединенных Штатов. Он объявил, что подобные меры абсолютно не вызывают у него никакого беспокойства. А операция будет продолжена.


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