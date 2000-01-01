Беннет и Либерман против Арабского Списка

Глава партии "А-Ямин а-Хадаш" Нафтали Беннет и лидер НДИ Авигдор Либерман не согласны с присутствием "Объединенного Арабаского Списка" в правительстве.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
"Правительство, включающее "Объединенный Список", потерпит неудачу, потому что ни одна партия не присоединится. Ответственный и величественный путь заключается в формировании правительства национального единства во главе с Биньямином Нетаниягу и Бенни Ганцем", – сказал он Беннетт.
Тем временем, Либерман заявил, что единственным правильным вариантом является создание либерального правительства национального единства, которое не может включать в себя "мессианские" партии. Глава НДИ настаивает, что Нетаниягу является единственным, кто сотрудничает с арабскими депутатами.
"Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается вытащить государство на третий раунд выборов. Я не заинтересован в присоединении к "Ликуду", – добавил он.