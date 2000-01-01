Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Беннет и Либерман против Арабского Списка | Фото:16.10 12:40   MIGnews.com

Беннет и Либерман против Арабского Списка

Глава партии "А-Ямин а-Хадаш" Нафтали Беннет и лидер НДИ Авигдор Либерман не согласны с присутствием "Объединенного Арабаского Списка" в правительстве.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Правительство, включающее "Объединенный Список", потерпит неудачу, потому что ни одна партия не присоединится. Ответственный и величественный путь заключается в формировании правительства национального единства во главе с Биньямином Нетаниягу и Бенни Ганцем", – сказал он Беннетт.

Тем временем, Либерман заявил, что единственным правильным вариантом является создание либерального правительства национального единства, которое не может включать в себя "мессианские" партии. Глава НДИ настаивает, что Нетаниягу является единственным, кто сотрудничает с арабскими депутатами.

"Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается вытащить государство на третий раунд выборов. Я не заинтересован в присоединении к "Ликуду", – добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:17
Иран проявляет активность в Иудее и Самарии
12:59
Лавров: Россия за диалог между Дамаском и курдами
12:17
Санкции США против Турции не затронут военное сотрудничество
11:40
РФ и Сирия приняли меры для безопасного вывода военных США
11:18
Посол РФ в Израиле об аресте Иссахар: успокойтесь и смотрите
10:59
Турция осудила позицию ЕС
10:41
Авив Кохави приказал читать и смотреть фильмы
10:19
Раввин ШАС пообещал Либерману и Лапиду место в раю
09:58
Импичмент Трампу: Пенс дал демократам "от ворот поворот"
09:52
Церемония у Стены Плача - трансляция
09:41
МО РФ продемонстрировало карту с обстановкой в Сирии
09:17
Стало известно об отказе Заворотнюк идти по стопам Фриске
08:59
Эрдоган - Путину:операция Анкары важна для целостности Сирии
08:37
Рухани пригрозил США и помечтал о таинственных союзниках
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus