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В Израиле обсудят чрезвычайный план по защите женщин 16.10 21:38   MIGnews.com

В Израиле обсудят чрезвычайный план по защите женщин

Комитет Кнессета по положению женщин и гендерному равенству проведет в среду, 17 октября, специальную сессию по убийствам и насилию в отношении женщин.

Инициатором дебат стала Пнина Тамано-Шата (партия Еш Атид)

“20 женщин были жестоко убиты в этом году. Цифры говорят сами за себя. К сожалению, правительство не сделало выводов и не выполнило все рекомендации, которые были собраны за эти годы, чтобы искоренить это явление. Правительство обязано реализовать чрезвычайный план, чтобы устранить препятствия и помочь женщинам, которые в этом нуждаются” – заявила она.  


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