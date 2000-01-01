16.10 21:38 MIGnews.com

В Израиле обсудят чрезвычайный план по защите женщин

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Комитет Кнессета по положению женщин и гендерному равенству проведет в среду, 17 октября, специальную сессию по убийствам и насилию в отношении женщин.Инициатором дебат стала Пнина Тамано-Шата (партия Еш Атид)“20 женщин были жестоко убиты в этом году. Цифры говорят сами за себя. К сожалению, правительство не сделало выводов и не выполнило все рекомендации, которые были собраны за эти годы, чтобы искоренить это явление. Правительство обязано реализовать чрезвычайный план, чтобы устранить препятствия и помочь женщинам, которые в этом нуждаются” – заявила она.