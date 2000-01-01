Кандидата от демократов обвиняют в ненависти к Израилю и США

"Лесли ненавидит Израиль и Соединенные штаты Америки", - говорится в рекламных материалах, опубликованных республиканской партией в конце прошлой недели на страницах Facebook и Twitter в Вирджинии.
В интервью The Washington Post исполнительный директор аппарата Республиканской партии штата Вирджиния Джон Финдлей рассказал, что в 1991 году журналист и режиссер Лесли Кокберн написала книгу "Опасная связь", в которой резко осуждается альянс США и Израиля.
Кроме того, он рассказал, что она обедала с сыновьями Саддама Хуссейна и проводила чаепитие с Муамаром Каддафи.