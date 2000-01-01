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Кандидата от демократов обвиняют в ненависти к Израилю и США | Фото:16.10 14:09   MIGnews.com

Кандидата от демократов обвиняют в ненависти к Израилю и США

Республиканская партия американского штата Вирджиния обвиняет представительницу демократической партии Лесли Кокберн в открытой ненависти к Израилю и к Соединенным Штатам Америки.

Об этом во вторник, 16 октября сообщает "Гаарец".

"Лесли ненавидит Израиль и Соединенные штаты Америки", - говорится в рекламных материалах, опубликованных республиканской партией в конце прошлой недели на страницах Facebook и Twitter в Вирджинии.

В интервью The Washington Post исполнительный директор аппарата Республиканской партии штата Вирджиния Джон Финдлей рассказал, что в 1991 году журналист и режиссер Лесли Кокберн написала книгу "Опасная связь", в которой резко осуждается альянс США и Израиля.

Кроме того, он рассказал, что она обедала с сыновьями Саддама Хуссейна и проводила чаепитие с Муамаром Каддафи.


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