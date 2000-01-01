16.10 11:05 MIGnews.com

Нетаниягу скорбит по адвокату Вайнроту

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16 октября скончался один из наиболее авторитетных и уважаемых адвокатов Израиля Яаков Вайнрот.Вайнрот на протяжении многих лет был адвокатом семьи Нетаниягу. До этого он представлял интересы множества других известных людей, в том числе, президента Израиля Эзера Вайцмана, Меера Шитрита, бывшего министра финансов Авраама Хиршзона и министра обороны Авигдора Либермана.Адвокат Вайнрот также представлял Сару Нетаниягу в “деле о резиденции премьера”.Премьер-Биньямин нетаниягу заявил: "Я и моя супруга Сара с величайшей скорбью узнали об уходе из жизни близкого нам человека - адвоката Яакова Вайнрота, светлая ему память. Яаков был человеком с чудесным характером, острым умом, чувством справедливости и верности своему народу. Это огромная утрата для его семьи и друзей, это также огромная потеря для мира юриспруденции Израиля. Мы обнимаем Жизель и всех членов семьи Вайнрот, которые для нас как родные. Да будет благословенна его память".Вайнрот скончался в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком. Вайнрот заболел в 2017 году, но продолжал выступать в суде несмотря на запреты врачей. У Вайнрота - известного деятеля в ультраортодксальной общине - шесть детей.Сын Вайнрота, Дуби написал в facebook: “Я не знаю, что было у моего отца больше - сердце или ум”.