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Нетаниягу скорбит по адвокату Вайнроту 16.10 11:05   MIGnews.com

Нетаниягу скорбит по адвокату Вайнроту

16 октября скончался один из наиболее авторитетных и уважаемых адвокатов Израиля Яаков Вайнрот.

Вайнрот на протяжении многих лет был адвокатом семьи Нетаниягу. До этого он представлял интересы множества других известных людей, в том числе, президента Израиля Эзера Вайцмана, Меера Шитрита, бывшего министра финансов Авраама Хиршзона и министра обороны Авигдора Либермана.

Адвокат Вайнрот также представлял Сару Нетаниягу в “деле о резиденции премьера”.

Премьер-Биньямин нетаниягу заявил: "Я и моя супруга Сара с величайшей скорбью узнали об уходе из жизни близкого нам человека - адвоката Яакова Вайнрота, светлая ему память. Яаков был человеком с чудесным характером, острым умом, чувством справедливости и верности своему народу. Это огромная утрата для его семьи и друзей, это также огромная потеря для мира юриспруденции Израиля. Мы обнимаем Жизель и всех членов семьи Вайнрот, которые для нас как родные. Да будет благословенна его память".

Вайнрот скончался в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком. Вайнрот заболел в 2017 году, но продолжал выступать в суде несмотря на запреты врачей. У Вайнрота - известного деятеля в ультраортодксальной общине - шесть детей.

Сын Вайнрота, Дуби написал в facebook: “Я не знаю, что было у моего отца больше - сердце или ум”.


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