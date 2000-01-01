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Австралия считает Китай виновным в кибератаках на парламент | Фото:16.09 16:05   MIGnews.com

Австралия считает Китай виновным в кибератаках на парламент

Австралийская разведка выяснила, что Китай несет ответственность за кибератаки на парламент и три крупнейшие политические партии перед всеобщими выборами, которые назначены на май 2020 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Австралийского управления сигналов (ASD), в котором использованы данные разведки.

Ведомство считает, что ответственность за кибератаку несет Министерство государственной безопасности КНР. По данным издания, отчет включает материалы Департамента иностранных дел. Всю полученную информацию рекомендовалось держать в секрете, чтобы избежать нарушения торговых отношений с Пекином, так как существует реальная угроза нанесения ущерба экономике страны.

Тем временем, в администрации премьер-министра Австралии Скотта Моррисона отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу.

В свою очередь, МИД Китая отрицает причастность к хакерским атакам. В заявлении внешнеполитического ведомства утверждается, что подобные инциденты трудно отследить в интернете.

"При расследовании и определении характера онлайн-инцидентов должна быть полная доказательная база. В противном случае это просто порождает слухи и вешает ярлыки на людей. Мы хотели бы подчеркнуть, что Китай также является жертвой кибератак. Китай надеется, что Австралия сможет пойти навстречу и делать больше для взаимного доверия и сотрудничества между двумя странами", – сказано в сообщении Министерства.


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