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Депутат от ШАС: рак груди возникает из-за нескромной одежды | Фото:16.06 15:43   MIGnews.com

Депутат от ШАС: рак груди возникает из-за нескромной одежды

Новый член Кнессета от партии "ШАС" заявил, что рак груди и выкидыши у женщин просиходят из-за "нескромной одежды", а также, что женщины, которые показывают свои тела, перевоплощаются в коров.

На одном из своих уроков в 2016 году он сказал: "Черт побери бедуинов, пусть Бог их заберет, они покупают сердца девушек, говоря, какие они красивые. Ей все равно, кто это говорит, даже если попугай скажет ей об этом, она будет в восторге."

"Женщина должна быть скромной в том, как она одевается", - продолжил он. "К сожалению, в этом поколении произошла небольшая путаница. Женщины думают, что они мужчины. Как женщины оказались в штанах? Я хочу знать. Ты женщина! Как ты носишь штаны? Ты в штанах и твой муж в штанах, бедный ребенок запутывается, кто отец, а кто мать?" - подытожил депутат Кнессета.

Газахай добавил, что "женщина, которая привыкла выставлять верхнюю часть тела, обычно перевоплощается в корову, потому что выставляет свое вымя".

"Женщина должна быть покрыта. Это, кстати, одна из причин, почему женщины заболевают раком молочной железы. Потому что все смотрят на них, и это дает им сглаз", - заявил он и отметил, что женщинам в обтягивающих рубашках надо платить половину зарплаты.

"Это причина, по которой беременные женщины имеют выкидыш. Она беременеет и сразу же публикует фотографию своего живота в Facebook. Скажи мне, ты человек?"

Также, по его мнению, если женщина попытается поговорить с мужчиной, он должен сказать ей, что позвонит в полицию.

Лидер ШАС Арье Дери сообщил, что поговорил с Газахаем и "дал понять, что эти замечания неприемлемы и не высказывают мнения движения, и раввин Газахай понял это".

Раввин Барух Газахай возглавляет ешиву Од Йосеф Чай в Беэр-Шеве и имеет канал на YouTube с более 8000 подписчиками и с более 2 млн просмотров. Газахай стал членом Кнессета во вторник, 16 июня. Он женат и имеет пятерых детей.


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