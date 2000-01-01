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Офир Акунис: США дали `зеленый свет` плану по аннексии | Фото:16.06 14:11   MIGnews.com

Офир Акунис: США дали "зеленый свет" плану по аннексии

Израиль распространит суверенитет на части Западного берега и долину реки Иордан в ближайшие недели.

Такое заявление в эфире радиостанции "Кан Бет" сделал депутат Кнессета от "Ликуд" Офир Акунис.

По его словам, Соединенные Штаты Америки дали "зеленый свет" плану по распространению суверенитета. Предположительно, речь идет о недавних переговоров израильского руководства с американской стороной.

Акунис также добавил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не намерен просить Кнессет утверждать данное решение.


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