16.06 14:11 MIGnews.com

Офир Акунис: США дали "зеленый свет" плану по аннексии

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Израиль распространит суверенитет на части Западного берега и долину реки Иордан в ближайшие недели.Такое заявление в эфире радиостанции "Кан Бет" сделал депутат Кнессета от "Ликуд" Офир Акунис.По его словам, Соединенные Штаты Америки дали "зеленый свет" плану по распространению суверенитета. Предположительно, речь идет о недавних переговоров израильского руководства с американской стороной.Акунис также добавил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не намерен просить Кнессет утверждать данное решение.