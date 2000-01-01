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Сара Нетаниягу: Я достаточно настрадалась | Фото:16.06 15:44   MIGnews.com

Сара Нетаниягу: Я достаточно настрадалась

Супруга премьер-министра Сара Нетаниягу была осуждена в воскресенье за то, что неправомочно воспользовалась ошибкой, после того как ранее она уже признала себя виновной в рамках сделки о признании вины, подписанной на прошлой неделе, по делу о незаконном приобретении услуг общественного питания в резиденции главы правительства.

Об этом информирует The Times of Israel.

"Действительно, подсудимая злоупотребила государственными средствами", - заявил судья во время объявления приговора. Он отметил отсутствие предыдущих обвинений Нетаниягу и тот факт, что она "взяла на себя ответственность и сэкономила много драгоценного времени суда". После оглашения вердикта Сара Нетаниягу сказала судье: "Я достаточно настрадалась".

Из-за соглашения супруге премьера удалось избежать обвинительного приговора в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и быть осужденной по меньшему обвинению. Она заплатит 55 000 шекелей (15 210 долларов), из них 10 000 в качестве штрафа, а остальные в качестве возмещения убытков.


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