МИД Люксембурга вызвал израильского посла Симону Франкель для выговора. Дипломата отчитали за ее комментарии, сделанные ею в интервью местной радиостанции. Об этом сообщили в израильском внешнеполитическом ведомстве.
Франкель назвала "террористами" палестинцев, убитых во время массовых беспорядков 14 мая возле границы Газы.
Также в МИД Люксембурга решительно осудили "непропорциональное применение силы против мирных жителей и потребовали провести независимое международное расследование".
В понедельник, 14 мая, во время массовых беспорядков были убиты 62 палестинца. В ХАМАСе заявили, что из них 50 убитых были активистами террористической группировки.