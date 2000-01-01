16.05 19:56 MIGnews.com

МИД Люксембурга вызвал посла Израиля "на ковер"

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МИД Люксембурга вызвал израильского посла Симону Франкель для выговора. Дипломата отчитали за ее комментарии, сделанные ею в интервью местной радиостанции. Об этом сообщили в израильском внешнеполитическом ведомстве.Франкель назвала "террористами" палестинцев, убитых во время массовых беспорядков 14 мая возле границы Газы.Также в МИД Люксембурга решительно осудили "непропорциональное применение силы против мирных жителей и потребовали провести независимое международное расследование".В понедельник, 14 мая, во время массовых беспорядков были убиты 62 палестинца. В ХАМАСе заявили, что из них 50 убитых были активистами террористической группировки.