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Фото из архива 16.05 18:32   MIGnews.com

КНДР грозит отказаться от встречи с Трампом

Северная Корея заявила, что откажется от саммита между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Соединенных штатов Дональдом Трампом, если США будут настаивать на полном ядерном разоружении страны.

"Если администрация США будет загонять нас в угол и в одностороннем порядке требовать от нас отказа от ядерного оружия, то мы больше не будем заинтересованы в переговорах", - передали заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ким Гэ Гван на DW.

Также политик отметил, что Северная Корея уже анализирует потребность в намеченном саммите.

Ранее СМИ сообщали о сомнениях в Северной Корее, спровоцированные совместными военными испытаниями США с Южной Кореей.
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