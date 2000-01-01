КНДР грозит отказаться от встречи с Трампом

Северная Корея заявила, что откажется от саммита между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Соединенных штатов Дональдом Трампом, если США будут настаивать на полном ядерном разоружении страны.
"Если администрация США будет загонять нас в угол и в одностороннем порядке требовать от нас отказа от ядерного оружия, то мы больше не будем заинтересованы в переговорах", - передали заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ким Гэ Гван на DW.
Также политик отметил, что Северная Корея уже анализирует потребность в намеченном саммите.
Ранее СМИ сообщали о сомнениях в Северной Корее, спровоцированные совместными военными испытаниями США с Южной Кореей.