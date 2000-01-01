16.05 16:27 MIGnews.com

Либерман: ХАМАС сборище "каннибалов"

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал лидеров ХАМАС "каннибалами". По его словам, женщин и детей террористы рассматривают как оружие, которое они намерены использовать в атаках против Израиля.Об этом глава оборонного ведомства заявил в ходе посещение позиций ЦАХАЛа у границы с Газой в среду, 16 мая.Либерман приехал на границе в сопровождении начальника генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота."Руководство ХАМАСа – это сборище каннибалов, которое даже своих детей рассматривает как оружие. У них есть ракеты, у них есть автоматы, пистолеты, а есть еще другое оружие – дети", - цитирует Times of Israel слова министра обороны.Комментируя массовые беспорядки на границе, Либерман добавил, что силы ЦАХАЛа "действовали в соответствии с моральными нормами".