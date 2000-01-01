16.05 12:04 MIGnews.com

Университет Тель-Авива: отмена лекций "из-за резни в Газе"

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Доктор Лина Шлайима с факультет права и истории университета Тель-Авива отменила занятия 15 мая из “солидарности с палестинцами, убитыми в результате резни в Газе”.В сообщении разосланном студентам говорится: “Из уважения к палестинцам, ставшими жертвами резни, учиненной в Газе вчера, я принимаю призыв к всеобщей забастовке: лекции и приемные часы отменяются”.Администрация университета Тель-Авива сообщила: “Лектор разослала сообщение об отмене занятий студентам напрямую, и не через секретариат студентов, и ее объявление ни в коей мере не отражает позиции университета”.Студенты Шлайим также во время лекций говорила, что “солдаты ЦАХАЛа подбрасывают убитым палестинцам ножи, чтобы выдать их за террористов”.Студент по имени Янай, первый поднявший в facebook о Шлайим был через два часа забанен этой социальной платформой.