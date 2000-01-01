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16.05 12:04   MIGnews.com

Университет Тель-Авива: отмена лекций "из-за резни в Газе"

Доктор Лина Шлайима с факультет права и истории университета Тель-Авива отменила занятия 15 мая из “солидарности с палестинцами, убитыми в результате резни в Газе”.

В сообщении разосланном студентам говорится: “Из уважения к палестинцам, ставшими жертвами резни, учиненной в Газе вчера, я принимаю призыв к всеобщей забастовке: лекции и приемные часы отменяются”.

Администрация университета Тель-Авива сообщила: “Лектор разослала сообщение об отмене занятий студентам напрямую, и не через секретариат студентов, и ее объявление ни в коей мере не отражает позиции университета”.

Студенты Шлайим также во время лекций говорила, что “солдаты ЦАХАЛа подбрасывают убитым палестинцам ножи, чтобы выдать их за террористов”.

Студент по имени Янай, первый поднявший в facebook о Шлайим был через два часа забанен этой социальной платформой.
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