16.05 09:44 MIGnews.com

"Комментарии о Стене Плача не отражают взглядов Трампа"

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Белый Дом распространил заявление в связи с информацией о том, что американские официальные лица заявили израильтянам в ходе подготовки к визиту Дональда Трампа о том, что “Стена Плача - вне сферы израильского контроля”.Высокопоставленный американский представитель заявил газете Times of Israel: “Комментарии о Стене Плача не были авторизованы, они не представляют позиции Соединенных Штатов, и, определенно, позиции президента”.Ранее представитель канцелярии премьер-министра Израиля Биньямин Нетаниягу назвал комментарии о Стене Плача “потрясающими”.По данным радио Галей ЦАХАЛ комментарии были высказаны американским консулом в Восточном Иерусалиме, и "скорее всего, отражают только его личное мнение".