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Фото: (Hadas Parush/FLASH90)16.05 13:39   MIGnews.com

Израильский министр: пришло время убить Башара Асада

Министр строительства генерал-майор запаса Йоав Галант ("Ликуд") призвал убить президента Сирии Башара Асада, заявив, что "ему не место в этом мире".

Выступая на конференции за пределами Иерусалима, депутат ссылалась на последние утверждения США о том, что режим Асада казнил тысячи оппонентов, а после сжег их тел, с целью скрыть следы преступлений, заявил, что ничего не остается, кроме как убить сирийского лидера.

"Реальность ситуации в Сирии заключается в том, что они казнят людей с помощью химических атак, а после прибегают к последней крайности – сжигают их трупы. Такого мы не видели на протяжении последних 70 лет", - подчеркнул Галант, ссылаясь на времена Холокоста.

По мнению депутата, правление Асада является худшим со времен нацистской Германии во главе с Гитлером во время Второй мировой войны.
Также Галант назвал геноцидом, происходящие события в Сирии.

Комментарии депутата поступили после того, как Соединенные Штаты обвинили Сирию в казнях тысячах оппонентов и последующем сжигании их тел, с целью скрыть следы преступлений.

Госдепартамент США заявил, что в тюрьме Седнайя близ Дамаска ежедневно казнят через повешение по 50 человек. Многие тела после этого сжигаются “для того, чтобы скрыть масштаб преступлений, совершаемых здесь”.

Госдепартамент опубликовал спутниковые снимки тюрьмы, на которых видно здание которое, по утверждениям американцев, переделано в крематорий.
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