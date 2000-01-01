17.04 07:08 MIGnews.com

Правительство утвердило новую карту национальных приоритетов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Впервые в рамках программы будет оказана поддержка городам социальной периферии .Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:"Мы принимаем новую карту национальных приоритетов, которая укрепит города социальной периферии, а не только географической, поскольку она ориентирована на районы и города проживания социально незащищенных слоев населения в центре страны, которые до сих пор не получали поддержки. Сегодня мы это исправим".Сегодня правительство объявило о населенных пунктах и районах, развитие которых станет национальным приоритетом. Данное решение продолжает политику правительства по увеличению экономического роста, снижению социального неравенства, приближению периферии к центру и поддержке жителей периферии.Впервые в рамках программы одобрена карта социальной периферии для использования всеми министерствами. Карта включает города и кварталы с социально слабым населением, которые еще не получали государственную поддержку в рамках программы о приоритетных городах. Карта включает районы в Лоде, Рамле, Ариэле, Кирьят-Малахи, Ашкелоне, Араде, Иерухаме, Кармиэле, Димоне и Иерусалиме.В общую карту также входят Негев и Галилея (районы Голанских высот, Цфата, Акко, Кинерета, Эмек Израэль и Беэр-Шевы), населенные пункты, расположенные рядом с забором безопасности и КПП, поселения в Иудее и Самарии, находящихся в зоне повышенного риска, и новые поселения.Карта национальных приоритетов является центральным инструментом, который позволяет государственным органам выделять ресурсы регионам и населенным пунктам, поддержка которых признана национальным приоритетом. Карта охватывает 25% населения Израиля, а карта социальной периферии - 30% населения