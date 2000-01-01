16.04 16:45 MIGnews.com

"Сельскохозяйственный террор можно остановить!"

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Юридический форум в защиту Израиля потребовал от израильской прокуратуры выделить специальных прокуроров – специалистов по "сельскохозяйственному террору". Это требование вызвано сегодняшним решением израильского суда, признавшего Аллу Аси виновным лишь в непредумышленном убийстве фермера Давида Бар Кафры.Напомним, что Давид Бар Кафра был убит 24 июня 2015 года. Пожилой мужчина, у которого была пробита голова, сумел самостоятельно вызвать помощь, но потом потерял сознание. Пострадавший был доставлен бригадой "Маген Давид Адом" в больницу "Асаф а-Рофе" в Црифине, где вскоре скончался от полученных травм.Первоначально полиция проверяла версию о том, что речь могла идти о нападении на почве национальной ненависти, что расценивалось бы как теракт. Однако пойманный убийца и его соучастник (двоюродный брат) заявили, что намеревались "лишь" ограбить фермера. Для этого они приехали на его плантацию за день до убийства и провели ночь под открытым небом. Утром, когда на виноградник приехал Давид Бар Кафра, они потребовали отдать им деньги. Когда фермер отказался, они принялись избивать его палками, а затем, испугавшись содеянного, сбежали с места преступления.По данным следствия, Маджад Аси был знаком с фермером. Он когда-то работал на его винограднике, не имея разрешения на работу на территории Израиля. В обвинительном заключении утверждается, что речь идет о преступлении на уголовной почве. Сын погибшего отметил, что следствие в своих выводах опиралось на слова подозреваемых, которые утверждают, что планировали ограбление, а не теракт. Однако, по словам сына погибшего фермера, это не соответствует собранным на месте убийства уликам.Адвокаты Юридического форума утверждают, что создание в госпрокуратуре отделения, специализирующегося на сельскохозяйственном терроре позволило бы проводить более серьезное расследование в подобных случаях. Возможно, если бы такой специалист посвятил достаточно времени анализу собранных улик, убийца Бар Кафры был бы обвинен в спланированном убийстве на национальной почве.Юридический форум подчеркнул в своем обращении, что сельскохозяйственный террор все больше и больше набирает силу в нашей стране, и нередко фермеры даже не обращаются в полицию, поскольку знают, что не получат там должного внимания к создавшимся проблемам. Назначение прокуроров – специалистов в этой области, хотя бы в северном и южном округе страны, повысило бы оперативность госпрокуратуры в расследовании подобных преступлений, что, в свою очередь, привело бы к снижению преступности.