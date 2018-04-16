Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









The New York Times: подтверждено, что Израиль атаковал Сирию | Фото:16.04 15:38   MIGnews.com

The New York Times: подтверждено, что Израиль атаковал Сирию

Издание The New York Times информирует о том, что именно государство Израиль стоит за недавней атакой, осуществленной на территории Сирии.

Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает Israel Hayom со ссылкой на интервью неназваного высокопоставленного израильского чиновника журналисту The New York Times Томасу Фридману.

Представитель Армии обороны Израиля подтвердил, что в ходе нападения на сирийскую базу T-4, осуществленного в ночь на прошлый понедельник, Израиль впервые атаковал иранские цели, включая и военные объекты, и живую силу.

Сирийские государственные СМИ сообщали о 14 погибших и десятках раненых в результате атаки. Среди погибших – иранские военные, в том числе командующий иранскими "беспилотными" войсками.

В Сирии также утверждают, что часть ракет была перехвачена сирийскими службами ПВО.

По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, атаку осуществили США, в качестве ответа на химическую атаку в Думе.

Отметим, что в пресс-службе Белого дома эти обвинения категорически отвергли, заявив, что Вашингтон предпочитает решать проблемы дипломатическим путем.

Официальный Иерусалим не комментировал события в Сирии.

Согласно информации издания, истинной целью израильской стороны было уничтожение иранской исследовательской программы по разработке беспилотных летательных аппаратов, которая развивалась именно на территории обозначенной базы в центральной части Сирии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:11
Прокуратура предъявила обвинения очередному подстрекателю
15:13
Профсоюзы и активисты требовали освобождения Пучдемона
14:43
ВВС ЦАХАЛа публикуют полное расписание воздушного парада
14:05
Провайдеры приступили к бану мессенджера Telegram
13:47
США: Россия заметает следы химической атаки в Дума
13:15
ФРГ приветствует готовность РФ к диалогу по САР
12:34
207 африканских мигрантов освобождены из Саароним
12:12
"Кахлон подмигивает левым"
11:31
Посол Израиля вернулся в Иорданию
11:11
В аэропорту Бен-Гурион начнут выдавать водительские права
11:10
Маас уверен, власть РФ должна изменить свое поведение
11:08
ЦАХАЛ уничтожил самый длинный палестинский тоннель
10:39
Директор Шалом Ахшав атакован в Тель-Авиве
10:22
Правительство Израиля одобрило бюджет укрепления периферии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus