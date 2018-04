16.04 15:38 MIGnews.com

The New York Times: подтверждено, что Израиль атаковал Сирию

Издание The New York Times информирует о том, что именно государство Израиль стоит за недавней атакой, осуществленной на территории Сирии.Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает Israel Hayom со ссылкой на интервью неназваного высокопоставленного израильского чиновника журналисту The New York Times Томасу Фридману.Представитель Армии обороны Израиля подтвердил, что в ходе нападения на сирийскую базу T-4 , осуществленного в ночь на прошлый понедельник, Израиль впервые атаковал иранские цели, включая и военные объекты, и живую силу.Сирийские государственные СМИ сообщали о 14 погибших и десятках раненых в результате атаки. Среди погибших – иранские военные, в том числе командующий иранскими "беспилотными" войсками.В Сирии также утверждают, что часть ракет была перехвачена сирийскими службами ПВО.По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, атаку осуществили США, в качестве ответа на химическую атаку в Думе.Отметим, что в пресс-службе Белого дома эти обвинения категорически отвергли, заявив, что Вашингтон предпочитает решать проблемы дипломатическим путем.Официальный Иерусалим не комментировал события в Сирии.Согласно информации издания, истинной целью израильской стороны было уничтожение иранской исследовательской программы по разработке беспилотных летательных аппаратов, которая развивалась именно на территории обозначенной базы в центральной части Сирии.