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ВВС ЦАХАЛа публикуют полное расписание воздушного парада 16.04 14:43   MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа публикуют полное расписание воздушного парада

ВВС ЦАХАЛа опубликовали полное расписание воздушного парада, который состоится 19 апреля в честь 70-й годовщины Независимости Израиля.

Парад, вместе с выбросом воздушного десанта, продолжится с 09:35 до 14:35. разные самолеты будут пролетать над различными городами и населенными пунктами Израиля в различное время. Полностью расписание выложено на официальном сайте ВВС ЦАХАЛа.

В параде примут участие не только самолеты ВВС Израиля, но также гости из Греции, Италии, Австрии, канады, Британии и Польши. В параде примут участие самолеты El Al и Arkia, вертолеты и самолеты полиции и пожарной службы.
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