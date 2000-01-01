ВВС ЦАХАЛа публикуют полное расписание воздушного парада
ВВС ЦАХАЛа опубликовали полное расписание воздушного парада, который состоится 19 апреля в честь 70-й годовщины Независимости Израиля.
Парад, вместе с выбросом воздушного десанта, продолжится с 09:35 до 14:35. разные самолеты будут пролетать над различными городами и населенными пунктами Израиля в различное время. Полностью расписание выложено на официальном сайте ВВС ЦАХАЛа.
В параде примут участие не только самолеты ВВС Израиля, но также гости из Греции, Италии, Австрии, канады, Британии и Польши. В параде примут участие самолеты El Al и Arkia, вертолеты и самолеты полиции и пожарной службы.