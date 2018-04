16.04 13:03 MIGnews.com

Столкновение Ирана и Израиля: самая ужасная война 21-го века

Официальные представители исламской республики Иран выступили в понедельник, 16 апреля, с серией угроз в отношении Израиля.Представитель МИД Ирана на брифинге в Тегеране заявил: “Израиль ожидает болезненный удар за то, что он сделал на авиабазе Т4”.Израильский военно-политический истеблишмент предполагает, что Иран осуществит свою угрозу и отомстит за разрушение иранского командного центра на Т4 - но неизвестно, где и когда.Ранее советник верховного духовного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, Али Ширази предупредил: “Иран – не Сирия, и Израилю стоит прекратить относиться к нему как к слабаку. Если Израиль хочет просуществовать еще несколько дней, он должен прекратить эту детскую игру. Мы способны уничтожить Израиль, если на то возникнет причина. Мы сотрем Тель-Авив и Хайфу в порошок”.Другой высокопоставленный иранский сановник, цитируемый агентством fars заявил: “Им не стоит предоставлять нам предлог для разрушения Тель-Авива и Хайфы”.Между тем, влиятельный американский журналист Томас Фридман опубликовал редакционную статью в new York Times в которой предупреждает, что “Сирия взорвется” - в результате столкновения Израиля и Ирана.Фридман пишет: “Сегодня Иран и Израиль - на волоске от того, чтобы выйти на новый уровень конфронтации - и если это произойдет, и России и США будет трудно остаться в стороне”.Иран продолжает пытаться превратить Сирию в плацдарм воздушной войны и ракетной войны против Израиля (подробнее о планах Ирана можно прочитать в материале "У “Хизбаллы” – 70 тысяч ракет в Сирии, через год будет полмиллиона" ) - и это то, чего Израиль никогда не допустит.Фридман также указывает на то, что Иран "сегодня является крупнейшей оккупационной силой в арабском мире". Он поддерживает мятежников хути в их войне против Саудии в Йемене, продолжает снабжать всем необходимым “Хизбаллу” в Ливане,и, конечно же, по уши увяз в сирийском конфликте.Американский аналитик Джонатан Шанцер из Foundation for Defense of Democracies предупреждает, что столкновение Иран и Израиля “может оказаться самой отвратительной войной 21-го века”.