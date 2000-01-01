16.04 12:34 MIGnews.com

207 африканских мигрантов освобождены из Саароним

Поделиться

Все по теме

Комментарии

207 незаконных мигрантов из Эритреи, Сомали и Судана были освобождены из тюрьмы Саароним по решению БАГАЦа.БАГАЦ вынес решение об освобождение после того, как соглашение о депортации мигрантов в африканское государство осталось неподписанным.Мигранты были помещены в Саароним после того, как отказались покинуть Израиль добровольно.БАГАЦ также приказал “отложить” запланированные ранее депортации на две недели.ранее Уганда подтвердила. что “рассматривает” возможность приема 00 незаконных африканских мигрантов из Израиля, Она стала первой африканской страной, официально подтвердившей сообщения израильской прессы о планах депортации мигрантов в третье африканское государство.