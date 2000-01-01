16.03 12:55 MIGnews.com

Дипломатия - новая головная боль Биби

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В ближайшие недели премьер-министру Биньямину Нетаниягу придется принять решение о том, как быть с двумя высокопоставленными дипломатами – послами Израиля в США и ООН Роном Дермером и Дани Даноном.Скоро пройдет 5,5 лет с того дня, как Дермера назначили послом в Штатах. Дольше дипмиссию возглавляли только Симха Диниц, Абба Эвен и Авраам Харман. По сведениям источников JPost, он дал ясно понять, что заинтересован в возвращении на родину."Он хочет вернуться. Он сказал, что совершил алию, чтобы воспитывать своих детей в Израиле, и что через пять лет в Вашингтоне пришло время вернуться домой", - цитирует издание своих осведомленных собеседников.Ссылаясь на другой дипломатический источник, газета пишет, что согласится ли Нетаниягу на просьбу Дермера о возвращении, будет зависеть от того, сохранит ли свое влияние в качестве главного "руля" ближневосточной политики Дональда Трампа его зять и главный советник Джаред Кушнер. А также от того, обнародует ли Вашингтон свой долгожданный мирный план.Если Кушнер сохранит свое влияние в Белом доме, а план представят, премьер попросит Дермера задержаться на своем посту еще на неопределенный срок. Дело в том, что нынешний посол наладил отличные отношения как с самим Кушнером, так и со всей командой Трампа по Ближнему Востоку, и для Нетаниягу нет смысла посылать кого-либо менее опытного в столь деликатный момент.Что же касается Данона, то в августе истекает его трехлетний срок в ООН, и премьеру придется решать, стоит ли и дальше удерживать одного из своих самых опасных политических соперников "в ссылке". Ответ кажется очевидным. Чего хочет сам Данон, пока что неясно."Многое зависит от политической ситуации внутри Израиля", - пишет JPost.В случае объявления досрочных выборов, скорее всего, Данон может пожелать вернуться в Израиль. Конечно же, если Нетаниягу зарезервирует за ним какое-нибудь важное министерство. Пока что в правительство его брали лишь однажды – полгода он успел побыть министром науки, после чего заменил Рона Просора в ООН.Впрочем, учитывая то, что летом 2014 года Нетаниягу уволил его с должности замминистра обороны за критику во время "Нерушимой Скалы", сложно и гадать, какое из министерств ему могут предложить.Как ожидается, через две недели – на Песах – Данон ненадолго вернется в Израиль и обсудит с премьером свое будущее.