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Две головные боли Биби: Рон Дермер и Дани Данон | Фото: U.S. Department of State/Flickr16.03 12:55   MIGnews.com

Дипломатия - новая головная боль Биби

В ближайшие недели премьер-министру Биньямину Нетаниягу придется принять решение о том, как быть с двумя высокопоставленными дипломатами – послами Израиля в США и ООН Роном Дермером и Дани Даноном.

Скоро пройдет 5,5 лет с того дня, как Дермера назначили послом в Штатах. Дольше дипмиссию возглавляли только Симха Диниц, Абба Эвен и Авраам Харман. По сведениям источников JPost, он дал ясно понять, что заинтересован в возвращении на родину.

"Он хочет вернуться. Он сказал, что совершил алию, чтобы воспитывать своих детей в Израиле, и что через пять лет в Вашингтоне пришло время вернуться домой", - цитирует издание своих осведомленных собеседников.

Ссылаясь на другой дипломатический источник, газета пишет, что согласится ли Нетаниягу на просьбу Дермера о возвращении, будет зависеть от того, сохранит ли свое влияние в качестве главного "руля" ближневосточной политики Дональда Трампа его зять и главный советник Джаред Кушнер. А также от того, обнародует ли Вашингтон свой долгожданный мирный план.

Если Кушнер сохранит свое влияние в Белом доме, а план представят, премьер попросит Дермера задержаться на своем посту еще на неопределенный срок. Дело в том, что нынешний посол наладил отличные отношения как с самим Кушнером, так и со всей командой Трампа по Ближнему Востоку, и для Нетаниягу нет смысла посылать кого-либо менее опытного в столь деликатный момент.

Что же касается Данона, то в августе истекает его трехлетний срок в ООН, и премьеру придется решать, стоит ли и дальше удерживать одного из своих самых опасных политических соперников "в ссылке". Ответ кажется очевидным. Чего хочет сам Данон, пока что неясно.

"Многое зависит от политической ситуации внутри Израиля", - пишет JPost.

В случае объявления досрочных выборов, скорее всего, Данон может пожелать вернуться в Израиль. Конечно же, если Нетаниягу зарезервирует за ним какое-нибудь важное министерство. Пока что в правительство его брали лишь однажды – полгода он успел побыть министром науки, после чего заменил Рона Просора в ООН.

Впрочем, учитывая то, что летом 2014 года Нетаниягу уволил его с должности замминистра обороны за критику во время "Нерушимой Скалы", сложно и гадать, какое из министерств ему могут предложить.

Как ожидается, через две недели – на Песах – Данон ненадолго вернется в Израиль и обсудит с премьером свое будущее.
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