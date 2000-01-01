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Нетаниягу: Израиль готовится к вспышке коронавируса | Фото:16.02 18:40   MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль готовится к вспышке коронавируса

Израиль продолжает подготовку к борьбе с коронавирусом COVID-19, который, вопреки прогнозам, до сих пор не добрался до страны.

Такое заявление на заседании правительства 16 февраля сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

"Конечно, вероятность того, что коронавирус доберется до Израиля, существует. Но этого еще не произошло, хотя по сообщениям СМИ уже зарегистрирован первый случай в Египте. Я хотел бы поблагодарить министра здравоохранения, который вместе со своим коллективом работает над возвращением израильтян, находящихся на корабле в Японии", – сказал глава правительства.

По его словам, все не заразившиеся на круизном лайнере вернутся в Израиль попадут в карантин. А все инфицированные граждане останутся в Японии.

"Туда был направлен врач, который будет оказывать помощь на месте. Мы все молимся за выздоровление наших сограждан. На государственном уровне мы продолжим делать все необходимое для предотвращения распространения болезни в Израиле. Пока, как говорится, бог миловал", – добавил премьер-министр.


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