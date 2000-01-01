Нетаниягу предупредил, что Израиль никогда не вернет Голаны
Аннексированная Израилем часть Голанских высот навсегда останется под контролем Еврейского государства, предупредил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
"Голанские высоты будут всегда оставаться у Израиля", - заявил он на встрече, которая состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Глава израильского правительства также отметил, что не позволит иранским военным закрепиться в Сирии.
"Исламская республика не должна строить свои базы в Сирии – мы будем это пресекать", - предупредил Нетаниягу.
Премьер также поблагодарил генсека ООН за помощь в организации заседания Совета Безопасности, посвященном вопросу израильских солдат и граждан, которые удерживаются в плену ХАМАСа, отметив необходимость принятия решительных мер в данном вопросе.