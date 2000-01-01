Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Нетаниягу предупредил, что Израиль никогда не вернет Голаны | Фото: Амос Бен Гершом, GPO16.02 17:12   MIGnews.com

Нетаниягу предупредил, что Израиль никогда не вернет Голаны

Аннексированная Израилем часть Голанских высот навсегда останется под контролем Еврейского государства, предупредил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

"Голанские высоты будут всегда оставаться у Израиля", - заявил он на встрече, которая состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава израильского правительства также отметил, что не позволит иранским военным закрепиться в Сирии.

"Исламская республика не должна строить свои базы в Сирии – мы будем это пресекать", - предупредил Нетаниягу.

Премьер также поблагодарил генсека ООН за помощь в организации заседания Совета Безопасности, посвященном вопросу израильских солдат и граждан, которые удерживаются в плену ХАМАСа, отметив необходимость принятия решительных мер в данном вопросе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:07
Ким Чен Ын почтил память отца в мавзолее в Пхеньяне
22:16
Дженнифер Энистон разводится с мужем
21:58
ООН вступилась за Сороса против Венгрии
19:59
Генсек ООН: США готовы к диалогу с КНДР
19:53
Министр иностранных дел Омана в Аль-Аксе
19:19
Израильтянин купил треть мадридского футбольного клуба
19:01
Насралла назвал сбитый F-16 "великим военным достижением"
18:22
Скандальный раввин призвал "искоренять геев, как СПИД"
18:09
Главы МИД России и Египта обсудили ближневосточный конфликт
17:50
Ливан отвергает план США о демаркации границы с Израилем
17:25
Известна дата огласки итогов по крушению Ан-148
16:52
Фигурист-репатриант принес Израилю серебро на льду
16:17
Либерман навестил бывшего однопартийца в тюрьме
15:07
Австралийская разведка: NotPetya создали российские хакеры
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus