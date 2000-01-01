16.02 17:12 MIGnews.com

Нетаниягу предупредил, что Израиль никогда не вернет Голаны

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Аннексированная Израилем часть Голанских высот навсегда останется под контролем Еврейского государства, предупредил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу."Голанские высоты будут всегда оставаться у Израиля", - заявил он на встрече, которая состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.Глава израильского правительства также отметил, что не позволит иранским военным закрепиться в Сирии."Исламская республика не должна строить свои базы в Сирии – мы будем это пресекать", - предупредил Нетаниягу.Премьер также поблагодарил генсека ООН за помощь в организации заседания Совета Безопасности, посвященном вопросу израильских солдат и граждан, которые удерживаются в плену ХАМАСа, отметив необходимость принятия решительных мер в данном вопросе.