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flickr 16.02 13:33   MIGnews.com

"Рекомендации против Нетаниягу необоснованные"

Полицейские рекомендации по итогам расследования "по делу 1000" с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу – необоснованные. Об этом заявил адвокат Амит Хадад в интервью 20 каналу израильского ТВ.

"Постепенно выясняется, что отчет о полицейских рекомендациях не только ошибочный, но и раздутый", - отметил юрист.

Хадад подчеркнул, что отчет "игнорирует" тот факт, что семья Нетаниягу на протяжении многих лет состояла в дружеских отношениях с бизнесменом Аароном Мальчином. Поэтому "сигары в подарок", по словам юриста, были результатом многолетней дружбы.

Следователи также игнорируют тот факт, что чета Нетаниягу также делала подарки Мильчинам на протяжении этих лет.
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